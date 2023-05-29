Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesabı!

Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacağı maçta kazanarak, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesabı!
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29 Mayıs 2023 14:40
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, salı günü karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

- 2 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, salı günkü müsabakada forma giyemeyecek.

- Kart ceza sınırında 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

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