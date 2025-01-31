Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.
ÖN ELEMELERDEN GİRİŞ YAPTI
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerle başladı. Belçika temsilcisi, Dinamo Minsk ile karşı karşıya geldi. Maçlar, 1-0'lık skolarla Anderlecht lehine sonuçlandı ve Belçika ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
UEFA Avrupa Ligi'ni 10. sırada bitiren Anderlecht, Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı yenip Rigas Skola ve Porto ile berabere kalırken Viktoria Plzen ve Hoffenheim'a mağlup olarak 14 puan topladı. 8 maçta 14 gol atan Anderlecht, kalesinde ise 12 gol gördü.
Anderlecht'in Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar şöyle:
Anderlecht: 2 – Ferençvaroş: 1
Real Sociedad: 1 – Anderlecht: 2
Anderlecht: 2 – Ludagorets: 0
Rigas: 1 – Anderlecht: 1
Anderlecht: 2 – Porto: 2
Slavia Prag: 1 – Anderlecht: 2
Victoria Plzen: 2 – Anderlecht: 0
Anderlecht: 3 – Hoffenheim: 4
ÖNE ÇIKAN İSİM DOLBERG
Anderlecht'te gol konusunda Kasper Dolberg öne çıkıyor. Dolberg bu sezon 12 gole imza attı. Asist sayılarında da Andres Dreyer 6 asist, Mario Stroeykens 5 asistle oynuyor.
LİGDEKİ DURUMU
Anderlecht, Jupiler Pro Lig'de oynanan 23 karşılaşmada 11 maç kazanırken 6 maçta da berabere kaldı. Anderlecht 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Anderlecht'in teknik direktörlüğünü 2023 yılında futbolu bırakan eski futbolcusu David Hubert yapmaktadır.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Anderlecht'i ağırlayacak. Rövanş ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.
ÖN ELEMELERDEN GİRİŞ YAPTI
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerle başladı. Belçika temsilcisi, Dinamo Minsk ile karşı karşıya geldi. Maçlar, 1-0'lık skolarla Anderlecht lehine sonuçlandı ve Belçika ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
UEFA Avrupa Ligi'ni 10. sırada bitiren Anderlecht, Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı yenip Rigas Skola ve Porto ile berabere kalırken Viktoria Plzen ve Hoffenheim'a mağlup olarak 14 puan topladı. 8 maçta 14 gol atan Anderlecht, kalesinde ise 12 gol gördü.
Anderlecht'in Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar şöyle:
Anderlecht: 2 – Ferençvaroş: 1
Real Sociedad: 1 – Anderlecht: 2
Anderlecht: 2 – Ludagorets: 0
Rigas: 1 – Anderlecht: 1
Anderlecht: 2 – Porto: 2
Slavia Prag: 1 – Anderlecht: 2
Victoria Plzen: 2 – Anderlecht: 0
Anderlecht: 3 – Hoffenheim: 4
ÖNE ÇIKAN İSİM DOLBERG
Anderlecht'te gol konusunda Kasper Dolberg öne çıkıyor. Dolberg bu sezon 12 gole imza attı. Asist sayılarında da Andres Dreyer 6 asist, Mario Stroeykens 5 asistle oynuyor.
LİGDEKİ DURUMU
Anderlecht, Jupiler Pro Lig'de oynanan 23 karşılaşmada 11 maç kazanırken 6 maçta da berabere kaldı. Anderlecht 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Anderlecht'in teknik direktörlüğünü 2023 yılında futbolu bırakan eski futbolcusu David Hubert yapmaktadır.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Anderlecht'i ağırlayacak. Rövanş ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.