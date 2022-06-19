Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı belli oldu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlık maçları dönemi başlıyor.
Takımdaki futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kısıtlı sürede olabildiğinde çok hazırlık maçı yapılmasını istedi.
Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.
Takımdaki futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kısıtlı sürede olabildiğinde çok hazırlık maçı yapılmasını istedi.
Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.