Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçını oynayacağı takım Makedonya şampiyonu FC Shkupi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı belli oldu
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19 Haziran 2022 14:00
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlık maçları dönemi başlıyor.

Takımdaki futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kısıtlı sürede olabildiğinde çok hazırlık maçı yapılmasını istedi.

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.



 
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