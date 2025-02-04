Fenerbahçe'nin hücum hattı, Manchester City'i bile geride bıraktı

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçı da kazanarak şampiyonluk konusundaki inadını ortaya koydu.



Bu müthiş serinin baş mimarları ise adeta alev alan hücum oyuncuları En-Nesyri, Dzeko ve Tadic oldu. Sezona çok kötü başlayan En-Nesyri, sonradan açıldı, attığı gollerle takımını sırtladı. Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini her hafta tekrar tekrar gösteriyor.



Tadic de aynı şekilde golleri ve asistleriyle takımın vazgeçilmezi konumunda. Fenerbahçe, EnNesyri'den 13, Dzeko'dan 12 ve Tadic'ten 8 olmak üzere bu 3 yıldızından tam 33 gol (asist hariç) katkısı aldı.



BİR DE TALİSCA EKLENDİ



Dünyanın 10 büyük liginde sadece Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih'in hücumdan 3 oyuncusu Sarı-Lacivertliler'den daha fazla gol kaydetti. En-Nesyri, Dzeko ve Tadic 3'lüsü; Manchester City, Real Madrid, PSG, Chelsea, Leverkusen gibi dünya devlerinin yıldızlarından daha fazla gol attı. Fenerbahçe taraftarları, yeni transfer Talisca'nın da en kısa sürede formunu yükselterek bu 3'lüye eşlik etmesini umuyor.



