Fenerbahçe'nin gözdesi kadro dışı!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız isim Merih Demiral takımında kadro dışı kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gözdesi kadro dışı!
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30 Temmuz 2023 13:05
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 



Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı. 

İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.

28 MAÇTA GÖREV ALDI 

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 

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