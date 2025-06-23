Lille ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Jonathan David için Fenerbahçe, oldukça cazip bir teklif hazırladı.
Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye; 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.
Bu transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu ve süreci yönettiği belirtildi.
DAVID'İN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Jonathan David, geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye; 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.
Bu transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu ve süreci yönettiği belirtildi.
DAVID'İN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Jonathan David, geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
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