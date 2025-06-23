23 Haziran
Seattle-PSG
0-012'
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
0-012'
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
1-4
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
1-026'
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Cork City-Drogheda Utd
0-126'
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
0-027'
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
1-126'
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
0-026'
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
2-1
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
0-026'
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
1-127'
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
0-025'
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
0-028'
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
4-2

Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan David, el sıkıştı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Jonathan David, sarı-lacivertlilerin sunduğu yüksek maaş teklifine rağmen Avrupa'da kalma isteği doğrultusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.

calendar 23 Haziran 2025 20:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan David, el sıkıştı! İşte yeni takımı
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Lille ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Jonathan David için Fenerbahçe, oldukça cazip bir teklif hazırladı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye; 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.


Bu transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu ve süreci yönettiği belirtildi.

DAVID'İN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Jonathan David, geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergiledi.


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