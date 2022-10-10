Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken ismi Enner Valencia, Fatih Karagümrük karşısında da gol şova imza attı. Sarı-lacivertli ekibin skor yükünü sırtlayan Ekvadorlu oyuncu, 28. dakikada Lincoln'ün ortasında kafayı vurarak beraberliği getirerek kendi adına mücadeledeki ilk golünü attı. 45. dakikada İrfan Can'ın ortasında direğe takılan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda da penaltılardan golleri sıraladı. 62. dakikada beyaz noktada topun başına gelen Valencia, yaptığı vuruşla Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'yu avlayarak F.Bahçe'yi 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.



Ligde 7 maçta 511 dakika süre alan Valencia, 10 kez ağları sarstı. 52 dakikada bir kez ağları sarsarak zoru başardı.



Enner Valencia, Kasım 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu. En son Soldado, Sivasspor'a karşı bunu başarmıştı.



SADECE İKİ MAÇI BOŞ GEÇTİ



Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında beraberlik golüne engel olamasa da 73'te Valencia bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltıda yeniden ağları sarsan Ekvadorlu forvet, karşılaşmayı hat-trickle tamamlamayı başardı. F.Bahçe'nin hücumdaki en önemli gol ayağı olan Valencia, bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkartmış oldu. Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer kez ağları sarsan yıldız isim, Alanyaspor'a da 1 gol kaydetmişti. Sadece Konyaspor ve Beşiktaş maçlarını pas geçen Valencia'nın ayrıca iki de asisti bulunuyor.



LİNCOLN'DEN BİR ASİST DAHA



F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi dün de sol bekte maça başladı. Hücuma önemli katkı veren 23 yaşındaki oyuncu, 28. dakikada Salih Dursun'dan sıyrılarak yaptığı ortada Valencia'nın golünü hazırladı. Bu sezon ligde 4. kez gol pası veren Lincoln, toplamda ise 6. asistini yaptı.



