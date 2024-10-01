Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu: Fred

Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazanan ve lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, futboluyla yine memnun etmedi. Sarı-lacivertliler özellikle Fred'in sahada olmadığı sürede çok zorlandı.
Rotasyon yapan Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü İsmail - Amrabat - Szymanski merkez orta sahası, özellikle hücuma çıkmakta zorlandı ve üretkenlik sorunu yaşadı. Fred'siz dakikalarda Kanarya pas yapmakta ve pozisyona girmekte güçlük çekti.
TAKIMIN EN İYİSİ
Yoğun maç takvimi nedeniyle Brezilyalı yıldızını dinlendirme kararı alan Portekizli hoca, ikinci yarının başında İsmail'in yerine Fred'i sahaya sürerek 'kazandıran' hamlesini yaptı.
Oyuna girmesiyle takıma dinamizm katan Fred, Dusan Tadic'in attığı golde asisti yapıp kilidi açan isim oldu; ayrıca 2 şut pası verdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu; Oosterwolde ile birlikte en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu olarak 90 dakikayı tamamladı ve 3 puan kazanılmasında başrolü oynadı.
Rotasyon yapan Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü İsmail - Amrabat - Szymanski merkez orta sahası, özellikle hücuma çıkmakta zorlandı ve üretkenlik sorunu yaşadı. Fred'siz dakikalarda Kanarya pas yapmakta ve pozisyona girmekte güçlük çekti.
TAKIMIN EN İYİSİ
Yoğun maç takvimi nedeniyle Brezilyalı yıldızını dinlendirme kararı alan Portekizli hoca, ikinci yarının başında İsmail'in yerine Fred'i sahaya sürerek 'kazandıran' hamlesini yaptı.
Oyuna girmesiyle takıma dinamizm katan Fred, Dusan Tadic'in attığı golde asisti yapıp kilidi açan isim oldu; ayrıca 2 şut pası verdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu; Oosterwolde ile birlikte en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu olarak 90 dakikayı tamamladı ve 3 puan kazanılmasında başrolü oynadı.