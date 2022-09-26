Fenerbahçe'nin ekim ayındaki zorlu fikstürü

Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin ekim ayındaki zorlu fikstürü
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26 Eylül 2022 13:19
Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak. 13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.

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