Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik!

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

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Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik!
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27 Nisan 2024 13:30
Son güncelleme 27 Nisan 2024 13:32
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı lacivertli takımda 3 isim kadroya alınmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bu oyuncular, geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında da teknik ekip kararıyla kadroya alınmamıştı.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

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