Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde kriz çıktı

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Ludogorets'in takım kaptanı Kiril Despodov'un satılması taraftarları sinirlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde kriz çıktı
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04 Eylül 2023 11:56
Son güncelleme 04 Eylül 2023 12:57
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki en güçlü rakibi olarak görülen Bulgar şampiyonu Ludogorets, sürpriz bir karara imza attı.

KAPTANI SATIYORLAR

Bu sezona sıkıntılı başlayan Ludogorets, takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden biri olan Kiril Despodov'u 4.5 milyon Euro karşılığında Yunanistan'ın PAOK takımına sattı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Zaten sezona iyi bir şekilde girilmemişken Despodov'un da satılması kararı taraftarların büyük tepkisini çekti. Ludogorets, daha önce de golcüsü Igor Thiago'yu Club Brugge'e göndermişti.
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