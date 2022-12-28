Fenerbahçe'nin acelesi var; 2010-11'i hatırlattı

Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda olduğu ilk yarıda attığı gollerle öne çıkıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin acelesi var; 2010-11'i hatırlattı
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28 Aralık 2022 13:00
4-0'lık Hatayspor maçının ilk yarısında iki gol bulan Fenerbahçe, 2010- 11'den bu yana en golcü ilk 45 dakikalarını yaşıyor.

Sarı-lacivertliler 2010-11 sezonundaki 14 maçın ilk yarısında en az 2 gol kaydederken bu sezon 8 maçta aynı başarıya ulaşarak 12 sezon sonra en golcü ilk yarılarına imza atıyor.

HEDEFİNİ 12'DEN VURDU!

Trabzon'da isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe hıncını Hatay maçında çıkardı. Sarı-lacivertliler ilk 45 dakikada rakip kaleye 9 isabetli şut gönderirken bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Toplamda 15 isabetli şutla bir maçta ligin en çok isabet bulan takımı oldu.





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