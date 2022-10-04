Fenerbahçe, milli aranın sona ermesiyle birlikte bu ay içerisinde 7 maça daha çıkacak.



6 Ekim Perşembe, AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler, 9 Ekim'de Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. 13 Ekim tarihinde AEK Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek. Sarı Kanarya, 17'sinde Spor Toto Süper Lig'de Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek. 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Bu ay, Ekim'in 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmayla sona erecek.



