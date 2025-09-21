|
Sıra
|
Başkan
|
Dönem
|
1
|
Ziya Songülen
|
1907-1908
|
2
|
Ayetullah Bey
|
1908-1909
|
3
|
Tevfik Haccar Taşçı
|
1909-1910
|
4
|
Hakkı Saffet Tarı
|
1910
|
5
|
Galip Kulaksızoğlu
|
1910-1911
|
6
|
Osman Fuat Efendi
|
1911-1912
|
7
|
Hamit Hüsnü Kayacan
|
1912-1914
|
8
|
Hulusi Bey
|
1914-1915
|
9
|
Sabri Toprak
|
1915-1916, 1923-1924
|
10
|
Nazım Bey
|
1916-1918
|
11
|
Nuri Sekizinci
|
1918-1919
|
12
|
Ömer Faruk Efendi
|
1920-1923
|
13
|
Nasuhi Baydar
|
1924-1925
|
14
|
Ali Naci Karacan
|
1926-1927
|
15
|
Muvaffak Menemencioğlu
|
1928-1932
|
16
|
Sait Selahattin Cihanoğlu
|
1932-1933
|
17
|
Hayri Celal Atamer
|
1933-1934
|
18
|
Şükrü Saracoğlu
|
1934-1950
|
19
|
Ali Muhiddin Hacıbekir
|
1950-1952
|
20
|
Osman Kavrakoğlu
|
1952-1953, 1954-1955
|
21
|
Bedii Yazıcı
|
1953-1954
|
22
|
Zeki Rıza Sporel
|
1955-1958
|
23
|
Agah Erozan
|
1958-1960
|
24
|
Medeni Berk
|
1960
|
25
|
Hasan Kamil Sporel
|
1960-1961
|
26
|
Razi Trak
|
1961-1962, 1980-1981
|
27
|
İsmet Uluğ
|
1962-1966
|
28
|
Faruk Ilgaz
|
1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
|
29
|
Emin Cankurtaran
|
1974-1976
|
30
|
Ali Şen
|
1981-1983, 1994-1998
|
31
|
Fikret Arıcan
|
1984-1986
|
32
|
Tahsin Kaya
|
1986-1989
|
33
|
Metin Aşık
|
1989-1993
|
34
|
Güven Sazak
|
1993-1994
|
35
|
Hasan Özaydın
|
1994
|
36
|
Aziz Yıldırım
|
1998-2018
|
37
|
Ali Koç
|
2018-2025
Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.
Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.
Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.
ALİ KOÇ'UN SANDIĞINDAN SARAN ÇIKTI
Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.
Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.
Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.
FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI
Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.
Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:
Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
YÖNETİM KURULU
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ali Koç, seçimde buna çok öfkelendi!
-
9
Beşiktaş'ta kriz! Sergen Yalçın ne yapacak?
-
8
Sadettin Saran'dan FB TV'ye eleştiri!
-
7
Sadettin Saran ve Ali Koç'tan seçim sonrası açıklama!
-
6
Ali Koç: "Hacıosmanoğlu büyük hata yaptı!"
-
5
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması
-
4
Okan Buruk'tan Konyaspor maçında 3 isme kesik
-
3
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu rüzgarı!
-
2
Kasımpaşa - Fenerbahçe: 11'ler
-
1
Fenerbahçe'de yeni başkan seçildi: Sadettin Saran!
- 23:43 Inter, Sassuolo karşısında hata yapmadı!
- 23:40 Pape Habib Gueye: "Bir arada kalarak oynamamız önemliydi"
- 23:36 Sadettin Saran'a tebrik yağdı
- 23:29 Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran
- 23:24 1. Lig'de son görünüm!
- 23:16 Thomas Reis: "Öldüm dirildim diyebilirim"
- 23:12 İlhan Palut: "Ali Sowe kendine çekidüzen vermeli"
- 23:12 Almanya'da 16. Marl Yağlı Güreşleri düzenlendi
- 23:10 TFF 2. Lig'de 5. hafta sona eriyor!
- 23:06 Selçuk İnan'dan Beşiktaş ve istifa yanıtı!
- 23:04 Yunanistan derbisinde son dakikada eşitlik!
- 23:04 Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna yanıt yok!
- 23:00 Marcel Licka: "3. bölgede çok kötü bir takımız"
- 22:53 Sadettin Saran, takımı Samandıra'da karşılayacak!
- 22:53 Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!
- 22:46 Anderson Talisca'dan Kasımpaşa'ya karşı sıfır!
- 22:40 Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle geçti!
- 22:38 Marco Asensio'dan fiziksel durumu için açıklama!
- 22:34 Fenerbahçe'de kötü istatistik!
- 22:32 Como'dan son dakikada zafer
- 22:28 Haris Hajradinovic: "Daha fazlasını hak ettik"
- 22:22 Nelson Semedo: "Herkes aynaya bakmalı"
- 22:21 Ederson: "Kendimi çok kötü hissediyorum"
- 22:15 Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik!
- 22:10 Tedesco ile 3 maçta 1 galibiyet!
- 22:10 İrfan Can'a olay tepki: "Ali Koç'u gönderdin bravo"
- 22:04 Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında avantajı geri tepti!
- 21:56 Samsunspor'dan son nefeste galibiyet!
- 21:48 Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber!
- 21:21 Sadettin Saran: "Benim hayalim bu"
- 21:13 Sadettin Saran ve Ali Koç'tan seçim sonrası açıklama!
- 21:12 Çorum FK'de Çağdaş Çavuş dönemi
- 21:05 Nuri Şahin: "Gidecek çok yolumuz var"
- 21:05 Joao Pereira: "İyi bir başlangıç yaptık"
- 20:58 Sakaryaspor'dan 3 hafta sonra galibiyet!
- 20:55 Ali Koç, seçimde buna çok öfkelendi!
- 20:52 Fenerbahçe'de büyük ve gizli faktör: Hakan Bilal Kutlualp
- 20:41 Sadettin Saran'a tribünlerden büyük destek
- 20:36 Arsenal - Manchester City maçında beraberlik!
- 20:32 Bayer Leverkusen, 90+2'de yıkıldı!
- 20:28 Fenerbahçe'de yeni başkan seçildi: Sadettin Saran!
- 19:51 Robin van Persie'li Feyenoord'a son dakika şoku!
- 19:22 Tedesco'dan Kasımpaşa maçı öncesi açıklama
- 19:13 Atletico Madrid, Mallorca engeline takıldı
- 19:12 Kocaelispor ve Rizespor puanları paylaştı!
- 19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:55 Başakşehir - Alanyaspor maçında kazanan yok!
- 18:43 Defne Kurt'tan Dünya Şampiyonası'nda altın ve rekor!
- 18:42 Kadınlar Süper Ligi'nde olaylı başlangıç
- 18:37 Uluslararası Kayseri 5. Yarı maratonu sona erdi
- 18:32 Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a 4 attı!
- 18:09 Fenerbahçe ArsaVev'den tarihi fark!
- 18:09 Yılmaz Vural, Sarıyer'de ilk maçında mağlup
- 18:00 Cremonese ile Parma sessizliği bozamadı!
- 17:55 Sunderland ve Aston Villa puanları paylaştı
- 17:55 Bournemouth-Newcastle maçında gol sesi çıkmadı!
- 17:55 Atalanta, üç puanı üç golle aldı.
- 17:51 Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi
- 17:45 Ajax ve PSV yenişemedi!
- 17:45 Kenan Yıldız: "Kaptanlık benim için bir onur"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Inter, Sassuolo karşısında hata yapmadı!
Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle geçti!
Bayer Leverkusen, 90+2'de yıkıldı!
Atletico Madrid, Mallorca engeline takıldı
Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a 4 attı!
Sunderland ve Aston Villa puanları paylaştı
Kenan Yıldız: "Kaptanlık benim için bir onur"
Frankfurt, Can Uzun'un bonservisini belirledi!
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu rüzgarı!
Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|11
|5
|Trabzonspor
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|11
|6
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|7
|Gaziantep FK
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|10
|8
|Alanyaspor
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|9
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|11
|Beşiktaş
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Kayserispor
|5
|0
|4
|1
|4
|8
|4
|15
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2