Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

ALİ KOÇ'UN SANDIĞINDAN SARAN ÇIKTI

Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.

Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.

Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.

FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI

Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra



Başkan



Dönem



1



Ziya Songülen



1907-1908



2



Ayetullah Bey



1908-1909



3



Tevfik Haccar Taşçı



1909-1910



4



Hakkı Saffet Tarı



1910



5



Galip Kulaksızoğlu



1910-1911



6



Osman Fuat Efendi



1911-1912



7



Hamit Hüsnü Kayacan



1912-1914



8



Hulusi Bey



1914-1915



9



Sabri Toprak



1915-1916, 1923-1924



10



Nazım Bey



1916-1918



11



Nuri Sekizinci



1918-1919



12



Ömer Faruk Efendi



1920-1923



13



Nasuhi Baydar



1924-1925



14



Ali Naci Karacan



1926-1927



15



Muvaffak Menemencioğlu



1928-1932



16



Sait Selahattin Cihanoğlu



1932-1933



17



Hayri Celal Atamer



1933-1934



18



Şükrü Saracoğlu



1934-1950



19



Ali Muhiddin Hacıbekir



1950-1952



20



Osman Kavrakoğlu



1952-1953, 1954-1955



21



Bedii Yazıcı



1953-1954



22



Zeki Rıza Sporel



1955-1958



23



Agah Erozan



1958-1960



24



Medeni Berk



1960



25



Hasan Kamil Sporel



1960-1961



26



Razi Trak



1961-1962, 1980-1981



27



İsmet Uluğ



1962-1966



28



Faruk Ilgaz



1966-1974, 1976-1980, 1983-1984



29



Emin Cankurtaran



1974-1976



30



Ali Şen



1981-1983, 1994-1998



31



Fikret Arıcan



1984-1986



32



Tahsin Kaya



1986-1989



33



Metin Aşık



1989-1993



34



Güven Sazak



1993-1994



35



Hasan Özaydın



1994



36



Aziz Yıldırım



1998-2018



37



Ali Koç



2018-2025





Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

YÖNETİM KURULU

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz