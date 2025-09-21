Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
2-2
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-1
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
0-037'
21 Eylül
Internacional-Gremio
1-133'
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
1-137'
21 Eylül
Mirassol-Juventude
2-0
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
2-1
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
3-0
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
0-177'
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu

21 Eylül 2025 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.
 
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.
 
Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.
 
Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.
 
ALİ KOÇ'UN SANDIĞINDAN SARAN ÇIKTI
 
Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.
 
Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.
 
Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.
 
FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI
 
Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.
 
Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:
 

Sıra

 Başkan

Dönem



1

Ziya Songülen

1907-1908

2

Ayetullah Bey

1908-1909

3

Tevfik Haccar Taşçı

1909-1910

4

Hakkı Saffet Tarı

1910

5

Galip Kulaksızoğlu

1910-1911

6

Osman Fuat Efendi

1911-1912

7

Hamit Hüsnü Kayacan

1912-1914

8

Hulusi Bey

1914-1915

9

Sabri Toprak

1915-1916, 1923-1924

10

Nazım Bey

1916-1918

11

Nuri Sekizinci

1918-1919

12

Ömer Faruk Efendi

1920-1923

13

Nasuhi Baydar

1924-1925

14

Ali Naci Karacan

1926-1927

15

Muvaffak Menemencioğlu

1928-1932

16

Sait Selahattin Cihanoğlu

1932-1933

17

Hayri Celal Atamer

1933-1934

18

Şükrü Saracoğlu

1934-1950

19

Ali Muhiddin Hacıbekir

1950-1952

20

Osman Kavrakoğlu

1952-1953, 1954-1955

21

Bedii Yazıcı

1953-1954

22

Zeki Rıza Sporel

1955-1958

23

Agah Erozan

1958-1960

24

Medeni Berk

1960

25

Hasan Kamil Sporel

1960-1961

26

Razi Trak

1961-1962, 1980-1981

27

İsmet Uluğ

1962-1966

28

Faruk Ilgaz

1966-1974, 1976-1980, 1983-1984

29

Emin Cankurtaran

1974-1976

30

Ali Şen

1981-1983, 1994-1998

31

Fikret Arıcan

1984-1986

32

Tahsin Kaya

1986-1989

33

Metin Aşık

1989-1993

34

Güven Sazak

1993-1994

35

Hasan Özaydın

1994

36

Aziz Yıldırım

1998-2018

37

Ali Koç

2018-2025
 
Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
 
YÖNETİM KURULU
 
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
 
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz
