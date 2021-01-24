Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Arsenal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Daha sonra ise Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.



Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.



Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.



Hoş geldin Mesut!"



MESUT ÖZİL'İN VEDA SÖZLERİ



Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e veda etti. Mesut Özil, "7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum." dedi.



