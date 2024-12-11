Fenerbahçe Medicana, sahasında Vasas Obuda'yı rahat geçti

Fenerbahçe Medicana Kadın Veleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında konuk ettiği Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, sahasında Vasas Obuda'yı rahat geçti
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11 Aralık 2024 22:38
Fenerbahçe Medicana Kadın Veleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Vasas Obuda'yı konuk etti.

Burhan Felek Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı.
 Salon: Burhan Felek

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Safranova, Stysiak)

Vasas Obuda: Török, Papp, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Leite (Szalai, Juhar, Fekete, Toth, Botyanszki, Eröss)

Setler: 25-16, 25-18, 22-25, 25-20

Süre: 103 dakika (22, 25, 28, 28)

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