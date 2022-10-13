Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da gol olup yağıyor!

Fenerbahçe, mücadele ettiği her iki kulvarın da 'en golcü' takımı durumunda.



✅(25) Spor Toto Süper Lig

✅(18) UEFA Avrupa Ligi pic.twitter.com/sAAGmdHKk9



— Sporx (@sporx) October 13, 2022

Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyuyor.Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplamda 18 gol atarak, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de de 8 haftada attıkları 25 golle bu anlamda zirvede yer alıyor.Fenerbahçe Avrupa Ligi'nda son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı Fatih Karagümrük maçını ise 5-4 kazanmayı bildi.