Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da gol olup yağıyor!

Bu sezon ligde ve Avrupa'da iyi bir performans çizen Fenerbahçe, iki kulvarda da gol rekoru kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da gol olup yağıyor!
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13 Ekim 2022 23:03
Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplamda 18 gol atarak, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.

Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de de 8 haftada attıkları 25 golle bu anlamda zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nda son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı Fatih Karagümrük maçını ise 5-4 kazanmayı bildi.

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