Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!

Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."
"SONUNDA BURADAYIM"
Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." dedi.
"BELİRLİ ŞARTLAR VAR"
Milan ise Krunic için yapılan anlaşmada, belirli koşulların sağlanması halinde anlaşmanın kalıcı hale geleceğini duyurdu.
İtalyan ekibi ayrıca 30 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe'de başarılar diledi.
"KÜME DÜŞMEZDE OPSİYON"
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rade Krunic için yapılan anlaşmada Fenerbahçe'nin küme düşmemesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği öne sürüldü.
Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."
"SONUNDA BURADAYIM"
Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." dedi.
"BELİRLİ ŞARTLAR VAR"
Milan ise Krunic için yapılan anlaşmada, belirli koşulların sağlanması halinde anlaşmanın kalıcı hale geleceğini duyurdu.
İtalyan ekibi ayrıca 30 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe'de başarılar diledi.
"KÜME DÜŞMEZDE OPSİYON"
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rade Krunic için yapılan anlaşmada Fenerbahçe'nin küme düşmemesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği öne sürüldü.