Fenerbahçe kolay kolay pes etmiyor

Süper Lig'in 29. haftasında yenik duruma düştüğü mücadelede BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, kolay kolay pes etmiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe kolay kolay pes etmiyor
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28 Haziran 2020 13:05
Süper Lig'de geride kalan 29 karşılaşmanın 18'inde mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaları çevirdiği 9 mücadelenin 5'ini kazanmayı başarırken, 4 müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde bu sezon yenik duruma düştüğü müsabakalardan 19 puan çıkartmayı başaran Fenerbahçe, bu alanda en dikkat çekici istatistiğine ise evinde imza attı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada 8 kez yenik duruma düşerken, bunların sadece 2 tanesinden eli boş ayrıldı.

5 maçtan 3 puanla döndü

Fenerbahçe, bu sezon yenik duruma düştüğü karşılaşmaların 5'inden galip ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ligin 2. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i, 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü, 14. hafasında seyircisi önünde Gençlerbirliği'ni, 27 ve 29. haftalarda ise Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de mağlup etti.

4 maç berabere sonuçlandı

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü 4 karşılaşmadan ise 1 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında deplasmanda Göztepe karşısında 2 kez yenik duruma düştüğü müsabakadan beraberlikle ayrılmayı bildi.

Fenerbahçe, Göztepe dışında 21. haftada içerde Aytemiz Alanyaspor, 24. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ve 25. haftada Kadıköy'de Yukatel Denizlispor ile puanları bölüştü.

Kadıköy'de kolay kolay yenilmiyor

Fenerbahçe, maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşlere imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Söz konusu müsabakaların 4'ünü kazanmayı bilen Fenerbahçe, 2 kez de beraberlik yaşadı.

Sahasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u geriye düşmesine karşın yenmeyi başaran Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'a puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray'a ise mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda hanesine 14 puan yazdırmayı bildi.



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