UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe, 16. dakikada Joao Pedro'nun golüyle öne geçti. AEK Larnaca bu gole 52. dakikada Ivan Trickovski'nin penaltısıyla karşılık verdi. 80. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, hata yapmadı ve takımının maçtan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.



Fenerbahçe'de Enner Valencia, 86. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ekvadorlu oyuncunun vuruşunu kaleci Piric kurtardı.



Öte yandan AEK Larnaca'da ikinci penaltıya sebebiyet veren Garcia, 85. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 puana yükseldi. Sarı-Lacivertliler, 3. sıradaki AEK Larnaca ile puan farkını 7'ye çıkardı ve bitime 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe, bir sonraki maçında Kadıköy'de karşılaşacağı Rennes'i yenmesi durumunda liderliği de garantileyecek. AEK Larnaca 3 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. AEK Larnaca ise bu kez kendi sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.



JOAO PEDRO SAHNEDE



Karşılaşmada ilk gol 16. dakikada Joao Pedro'nun ayağından geldi. Bu dakikada gelişen atakta sol kanattan Alioski'nin ortasında ceza sahasında demarke pozisyonda kalan Pedro, topu ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golüyle Fenerbahçe forması altında Avrupa arenasında ilk golünü attı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.



ALTAY VE PENALTI KARARI



AEK Larnaca, ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen AEK Larnaca atağında Altay Bayındır, Omri Altman'ı ceza sahası içinde düşürdü. AEK Larnacalı futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.



Ardından karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski'ye pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Raczkowski, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Ivan Trickovski, Altay'ı mağlup etti.



JESUS'TAN 3 HAMLE BİRDEN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 69. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Fenerbahçe'de Valencia, Batshuayi ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro kenara geldi.



BU KEZ FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe, karşılaşmanın 79. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi Samuel'in ortasında top Giorgos Naoum'un eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, hata yapmadı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.



VALENCIA KAÇIRDI



Karşılaşmanın 85. dakikasında Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Garcia'nın Rossi'yi düşürmesinin ardından kazanılan penaltıda Enner Valencia, topun başına geçti. Pozisyonda penaltıya neden olan Garcia ikinci sarı kartla kırmızı kart görürken, Valencia kaleci Piric'i geçemedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.



22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



60. dakikada Faraj'ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.



78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2



83. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.



84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



90+6. dakikada İrfancan Kahveci'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.



Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.



Stat: AEK Arena



Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)



AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes (Dk. 75 Pons), Faraj, Mamas (Dk. 63 Naoum), Sanjurjo (Dk. 82 Gonzalez), Altman (Dk. 75 Olatunji), Trickovski (Dk. 75 Lopes)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique (Dk. 76 Crespo), Alioski (Dk. 70 Osayi Samuel), Arda Güler (Dk. 69 Batshuayi), Rossi (Dk. 90+2 İrfancan Kahveci), Pedro (Dk. 68 Valencia)



Goller: Dk. 16 Pedro, Dk. 80 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Trickovski (Penaltıdan) (AEK Larnaka)



Kırmızı kart: Dk. 84 Garcia (AEK Larnaka)



Sarı kartlar: Dk. 33 Arda Güler, Dk. 43 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 41 Mamas, Dk. 49 Trickovski, Dk. 90+5 Pons, Dk. 90+5 Faraj (AEK Larnaka)





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