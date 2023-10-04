Fenerbahçe kafilesi Trnava'ya geldi

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe kafilesi Trnava'ya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2023 18:24
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TSİ 13.00'te kalkan uçakla Bratislava'ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yolu ile maçın oynanacağı kente geçti.

Konaklayacakları otele ulaşan Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile oyunculardan Joshua King, bu akşam basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler toplantının ardından Spartak Trnava maçının son antrenmanını yapacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery