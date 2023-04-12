Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü ancak mücadele sonrasında sarı-lacivertliler öfkeliydi.



Yönetici Selahattin Baki "Bu sezon 3. defa şampiyonluk yarışından bizi koparmaya çalıştılar" ifadelerini kullanarak MHK'ye yüklenmişti.



Kanarya'da hem yönetim hem de taraftarın takıldığı 3 müadele var. 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşması. Deplasmanda 3-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesi ve sonuncusu da 2-1 galip tamamlanan Karagümrük maçı.



İŞTE KIZDIRAN POZİSYONLAR



ADANA DEMIR-F.BAHÇE: 1-1

HAKEM: ALI PALABIYIK

VAR: KORAY GENÇERLER



Dk 23: Michy Batshuayi, Badou Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.



Dk 25: Batshuayi ile Ndiaye yine bir kornerde yerde kaldılar. Batshuayi penaltı bekledi, Ali Palabıyık yine çalmadı. Dk 45+8: Badou Ndiaye'nin İrfan Can Kahveci'nin ayağına bastı.



F.Bahçe cephesi, Ndiaye'nin 2. sarıdan atılması gerektiğini belirttiler. Dk 69: Samet Akaydin rakip ceza sahasında topa yükselirken Younes Belhanda'nın dirseği yüzüne geldi. Ali Palabıyık ve VAR başındaki Koray Gençerler pozisyonu çözemedi. Bu pozisyonda Diego Rossi de rakibin engellemesiyle topa gidemedi.



ALANYASPOR-F.BAHÇE: 1-3

HAKEM: METE KALKAVAN

VAR: HAKAN CEYLAN



Dk 35: İrfan Can Kahveci'nin ortasında uçarak kafa vuruşuyla Diego Rossi kafayla ağları havalandırdı. VAR'dan ofsayt kararı çıktı ancak çekilen çizgi tatmin etmedi.



Dk 45+8: Furkan, Valencia'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor. Aynı hareketi aynı oyuncuya 30. dakikada da yaptı ancak kart çıkmadı.



Alanyaspor eksik kalacaktı. Dk 67: Furkan Bayır, bu defa da Ferdi Kadıoğlu'na sarı kartlık faul yaptı. Ancak ikinci sarı yine çıkmadı.



KARAGÜMRÜK-F.BAHÇE: 1-2

HAKEM: ABDULKADIR BITIGEN

VAR: EMRE MALOK



Dk 3: Willian Arao'nun golü öncesinde Samet Akaydin ile Rayyan Baniya kafa topuna çıkıyorlar. İki oyuncu da rahatlıkla topa yükseliyor. Samet'in burada faullük bir müdahalesi olmamasına rağmen gol iptal edildi.



Dk 24: Karagümrük'ün golü öncesinde Batuhan Şen, kontrolündeki topu bıraktı. Ardından yeniden alarak degaj kullandı. Burada bir endirekt serbest vuruş gerekirken hakemler bunu atladı.



Dk 63: Enner Valencia, İbrahim Dresevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen devam dedi. Emre Malok pozisyona baktı. Ancak inceleme tavsiyesinde bulunmadı.





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