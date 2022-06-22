Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe ile Hull City'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği belirtildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı yapacak
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22 Haziran 2022 19:11
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşılaşacak.

Hull Daily Mail'in haberine göre iki ekip, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 10 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu mücadeleden 10 gün sonra ise 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile ilk maçta karşılaşacak.

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