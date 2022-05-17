Fenerbahçe için yüzde 50 formüllü golcü: Gabigol!

Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi halinde, onun prensi Gabigol'e de imza attırmak istiyor. Bu transfer kolay değil.



Flamengo, şu anda takımın en önemli yıldızı olan 25 yaşındaki golcü için 2020'de İnter'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Lacivertliler, başta Pelkas ve Szalai gibi isimlerin satışından iyi bir gelir elde etmesi halinde bu bütçenin büyük bölümünü golcü için kullanacak. Gabigol, daha önce İnter ve Benfica formalarıyla Avrupa macerasına atılmış ancak işler istediği gibi gitmemişti. Ancak Sambacı'nın bir kez daha şansını Avrupa'da denemek istediği belirtildi. Ayrıca çok sevdiği Jorge Jesus da bu transferde önemli bir etken olabilir.



Fenerbahçe, Flamengo'yu ikna etmek için ise Gabigol'ün bonservisinin yüzde 50'sini alma seçeneğini masaya koymayı planlıyor. Böylece yıldız futbolcu, daha uygun bir bedelle Çubuklu formayı giyebilecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip iyi bir performans sergilemesi halinde piyasasını artıracak.



Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Benfica'dan aynı yolla kadrosuna katmış, Portekizli yıldızının bonservisinin yarısı için 6 milyon Euro vermişti.



