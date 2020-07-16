Fenerbahçe için kritik dava 6 Kasım'a ertelendi

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Futbolda şike kupası davası'nda aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu davanın yeniden görülmesine başlandı.



Çağlayan Adliyesi'nde yeniden görülmeye başlanan davaya Fenerbahçe BAşkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Cenk Başak ve Yasemin Merçil de iştirak etti.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda sözde şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.



Mahkeme, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetti.



BERAAT KESİNLEŞMİŞTİ



Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti.



13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.



