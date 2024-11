🎯Asist: Dusan Tadic

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Fenerbahçe-Zenit karşılaşması öncesinde seremonide 25 diyabetli çocuk yer aldı.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe , liglere verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında evinde Sergey Semak'ın ekibi Zenit'i 2-1 mağlup etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetti.Zenit'in tek golünü ise 35. dakikada Aleksandr Erokhin kaydetti.Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Dusan Tadic, takımının attığı iki golde de asist yaparak maçın yıldızlaşan ismi oldu.Fenerbahçe tribünleri Zenit maçının son anlarında "Yönetim İstifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerin bir kısmı tezahürata eşlik ederken, bir kısmı ıslıkla tepki gösterdi.Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yedek ağırlıklı bir ilk 11 tercih etti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmada Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan'ı tercih etti.Orta sahanın sağında Oğuz Aydın solunda ise Filip Kostic oynarken, göbekte Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues yer aldı. Dusan Tadic ve Cenk Tosun ise gol yollarında şans buldu.Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonunu tercih etti.Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken, gol yollarında Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçına yedek kulübesinde başladı.Öte yandan Allan Saint-Maximin ise tedbir amaçlı kadroda yer almadı.Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.