Fenerbahçe gözünü kararttı: Hedef Ruben Neves

A Spor'un haberine göre, Premier Lig takımlarındanforma giyenkadrosuna katmak istiyor.Sarı lacivertlilerin, Portekizli yıldızı transfer ederek orta sahada yaşanan problemleri tamamen gidermeyi hedeflediği öne sürüldü. Neves'in Türkiye'ye gelmesi güç olsa da yönetimin tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi.Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun transferiyle birlikte Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun ayrılığına onay verecek. Sarı lacivertliler, Zajc ile sözleşme yenilemeyecek ve Crespo'nun da belli bir bonservis karşılığında önünü açacak.İngiliz ekibi Wolverhampton'ın Neves için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı kaydedildi. Ancak Neves'in İngiliz temsilcisiyle 2024'e sözleşmesinin kalması transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.Sarı lacivertlilerin, oyuncuyu ikna etmesi durumunda Wolverhampton'ın transferde büyük bir engel teşkil etmeyeceği iddia edildi.Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Neves, bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıktı ve bu mücadelelerde 5 gol kaydetti.