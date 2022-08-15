Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia, 45. dakikada Emre Mor, 86 ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.



Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt, karşılaşmanın 16. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada henüz puanla tanışamadı.



Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Giresunspor deplasmanına gidecek.



JORGE JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçında konuk olduğu Çekya ekibi Slovacko maçında kadrosunda çok sayıda rotasyon uygulayan ve 7 değişiklik yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, takımının ilk lig maçı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına göre ise daha az değişikliğe gitti.



ROSSI İLK KEZ 11'DE DEĞİL



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, defansta yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk maçta olduğu gibi Attila Szalai'nin yanında görevlendirdi.



Sağ bekte Osayi-Samuel'e güvenen deneyimli hoca, HangiKredi Ümraniyespor maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu Peres'in yerine sol bekte değerlendirdi. Daha önceki maçlarda sürekli ilk 11'e koyduğu Rossi'ye bu kez görev vermeyen Jesus, bu futbolcunun yerine orta sahada Zajc'ı tercih etti.



Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi'den oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ayrıca Zajc ve Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.



Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Emre Mor, King ve Valencia'ya şans verdi.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lemos, Peres, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma, Burak Kapacak, Rossi ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.



8 OYUNCU KADRODA YER ALMADI



Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.



Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.



FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe, 8. dakikada öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Joshua King, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Norveçli golcü, Fenerbahçe forması altında ligdeki ilk golünü attı.



KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI



Kasımpaşa, karşılaşmanın 16. dakikasında kırmızı kart gördü. Attila Szalai'nin savunmadan gönderdiği topu almak isteyen Enner Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Emre Yeşilyurt'a kırmızı kart gösterdi.



KASIMPAŞA'DA ÇOK KONUŞULAN AN



Karşılaşmada 22. dakikada yaşanan bir pozisyon oldukça dikkat çekti. Fenerbahçeli Miha Zajc, bu dakikada kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Zajc'ın vuruşunda Ertuğrul topu çıkartırken, tekrar Zajc'a çarpan top ağlara gitmek üzereyken Kasımpaşa savunması tarafından çizgiden çıkartıldı.



Fenerbahçeli futbolcular, topun kale çizgisinin içerisinden çıkartıldığı yönünde itiraz etti. Kasımpaşalı oyuncular ise pozisyonun başında Zajc'ın topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.



Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Kasımpaşa lehine elle oynama kararı verdi.



FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI



Fenerbahçe, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Lincoln Henrique'nin sağ kanattan ortasında Enner Valencia ceza sahasında iyi yükseldi ve skoru 2-0'a getirdi.



EMRE MOR UZATMALARDA ATTI



Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti. 45+3. dakikada Osayi Samuel'in sağ kanattan ortasına, Emre Mor ön direkte ayak koydu ve skoru 3-0 yaptı.



Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.



VALENCIA YİNE ATTI



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, karşılaşnanın 58. dakikasında bir kez daha sahne aldı. King'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, kendisinin 2, takımının 4. golünü filelere gönderdi.



ARDA GÜLER SAHADA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 69. dakikasında 3 değişiklik birden yaptı. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, Arda Güler ve Diego Rossi oyuna girdi. Willian Arao, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kenara geldi.



ARDA GÜLER'DEN İKİ GOL



Fenerbahçe'de 69. dakikada oyuna giren Arda Güler, 86. dakikada golünü attı. Genç futbolcu, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. Arda Güler, uzatma anlarında da sahneye çıkarak maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.



Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.



18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti.



34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.



45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3



Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü golü geldi. King, orta sahada baskıyla kazandığı topu sağ çaprazda bekleyen Valencia'ya aktardı. Savunma oyuncusunu çalımlayan Valencia'nın kalecinin üzerinden aşırdığı top ağlarla buluştu: 0-4



63. dakikada Lincoln Henrique'nin pasıyla buluşan Ferdi'nin ortasında top King tarafından ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Zajc'a indirildi. Topu şık bir çalımla önüne alan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle kornere çıktı.



65.dakikada Osayi-Samuel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan King'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



68. dakikada yerden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde bekleyen King'le buluştu. King'in sol ayağıyla sert şutunda top sağ kale direği dibinden az farkla auta çıktı.



86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5



88. dakikada bu kez Kasımpaşa atak geliştirdi. Berat'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Engin'in sert vuruşunda top, kaleci Altay'ın çelmesiyle kornere çıktı.



90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6



Maç, Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ile sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Rossi), Arao (Dk. 68 Crespo), Zajc, Emre Mor (Dk. 77 Peres), Lincoln Henrique, King (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 68 Arda Güler)



Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 77 Yunus Mallı), Hajradinovic, Fall (Dk. 77 Kalkani), Bahoken (Dk. 61 Ahmet Engin), Celina (Dk. 46. Turgay Gemicibaşı)



Goller: Dk. 8 King, Dk. 34, 58 Valencia, Dk. 45+3 Emre Mor, Dk. 86, 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 21 Hadergjonaj, Dk. 42 Hajradinovic Dk. 54 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 42 Ferdi (Fenerbahçe),



Kırmızı kart: Dk. 16 Hasan Emre (Kasımpaşa)





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