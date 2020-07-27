'Fenerbahçe, Domagoj Vida için beklemede'

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan bir isme daha talip oldu! Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gökhan Gönül transferinde büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Domagoj Vida'yı da kadrosuna katmak için harekete geçti.



Beşiktaş'ta takımın en yüksek maaş alan ismi olan ve yıllık 3,5 milyon euro kazanan Domagoj Vida için siyah-beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Burak Yılmaz ile yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayıran Beşiktaş, Domagoj Vida'dan da ciddi bir indirim istiyor. Beşiktaş yönetimi ile Vida arasında henüz anlaşma sağlanamazken, sürpriz bir fesih kararı alınması halinde Fenerbahçe'ye devreye girmeye hazırlanıyor.



Ev aldığı İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Hırvat savunmacı Beşiktaş'tan ayrılırsa; Fenerbahçe resmen harekete geçecek. Emre Belözoğlu'nun istediği Vida'nın yıllık ücreti 3,5 milyon euro. Sarı-lacivertlilerin belirlediği rakam ise 2,5 milyon euro.



Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve yönetim, Gökhan Gönül ile birlikte Domgaoj Vida'yı almaları halinde savunma hattına iki önemli takviye yapmış olacaklarına inanıyor.



