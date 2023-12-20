Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. RHG Enertük Enerji Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 4-3'lük skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor'un golleri ise 45+3'te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri'de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.
Fenerbahçe'de Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü. İki isim, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
BATSHUAYI NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında çok net bir gol fırsatı yakaladı. Sarı-lacivertli takımda Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, 8. dakikada öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Cengiz Ünder, şık bir dönüş yaptı ve sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI BU KEZ ATTI
Fenerbahçe, 40. dakikada Michy Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Belçikalı futbolcu, çok sert bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.
DEVRE BİTMEDEN 2-1 OLDU
Kayserispor, 45+3'te farkı bire indirdi. Bu dakikada savunmadan gönderilen uzun topta, Fenerbahçe savunmasında İsmail Yüksek ve Serdar Aziz, topu birbirlerine bıraktı. Bu hatadan iyi faydalanan Miguel Cardoso, Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşunu Livakovic kurtardı. Dönen topta Olivier Kemen topu ağlara gönderdi.
Kayseri'de Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.
11 DAKİKADA İKİ GOL!
Kayseri'de ikinci yarı hızlı başladı ve ikinci yarının 11 dakikasında iki gol çıktı. Fenerbahçe, 50. dakikada 3. golü buldu. Fred'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin vuruşunu Bilal kurtarırken, dönen topta Batshuayi ağları havalandırdı.
KAYSERİ'DE PENALTI KARARI
Kayserispor, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı.
Bu dakikada Olivier Kemen'in sağ kanattan ortasında top Alexander Djiku'dan dışarı çıktı.
Kayserisporlu futbolcular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük de penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Küçük penaltı kararında kaldı.
Penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, topu ağlara gönderdi ve 56'da farkı yeniden bire indirdi.
DJIKU'YA SARI KART
Kayserispor'un penaltı golünün ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Alexander Djiku, sarı kart gördü.
İSMAİL KARTAL'DAN 2 HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 72. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic ve Cengiz Ünder kenara geldi. İrfan Can Kahveci ve Joshua King oyuna dahil oldu.
KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 73. dakikasında eşitliği buldu. Bu dakikada cepheden ceza sahasına giren Miguel Cardoso, karşı karşıya pozisyonda kaleci Dominik Livakovic'i geçti ve durum 3-3 oldu.
KAYSERİ'DE İKİNCİ KEZ PENALTI!
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçın 75. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada soldan korner kullanan kornerde Alexander Djiku'nun kafa vuruşu savunmadan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Gökhan Sazdağı'nın elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Michy Batshuayi, 79. dakikada skoru 4-3'e getirdi. Belçikalı futbolcu, bu golüyle Kayseri'da hat-trick yaptı.
İKİ KIRMIZI KART!
Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın 90+8. dakikada tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kazandı.
Fenerbahçe'de hakem Zorbay Küçük'e itiraz eden Fred, sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız, itirazları sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayserispor'un kullandığı serbest vuruş öncesi sarı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, serbest vuruş kullanıldıktan sonra itirazları nedeniyle bir kırmızı kart daha gördü.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.
18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.
45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kemen'in ceza sahasına ortasında top Djiku'nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.
79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)
Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor'un golleri ise 45+3'te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri'de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.
Fenerbahçe'de Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü. İki isim, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
BATSHUAYI NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında çok net bir gol fırsatı yakaladı. Sarı-lacivertli takımda Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, 8. dakikada öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Cengiz Ünder, şık bir dönüş yaptı ve sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI BU KEZ ATTI
Fenerbahçe, 40. dakikada Michy Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Belçikalı futbolcu, çok sert bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.
DEVRE BİTMEDEN 2-1 OLDU
Kayserispor, 45+3'te farkı bire indirdi. Bu dakikada savunmadan gönderilen uzun topta, Fenerbahçe savunmasında İsmail Yüksek ve Serdar Aziz, topu birbirlerine bıraktı. Bu hatadan iyi faydalanan Miguel Cardoso, Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşunu Livakovic kurtardı. Dönen topta Olivier Kemen topu ağlara gönderdi.
Kayseri'de Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.
11 DAKİKADA İKİ GOL!
Kayseri'de ikinci yarı hızlı başladı ve ikinci yarının 11 dakikasında iki gol çıktı. Fenerbahçe, 50. dakikada 3. golü buldu. Fred'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin vuruşunu Bilal kurtarırken, dönen topta Batshuayi ağları havalandırdı.
KAYSERİ'DE PENALTI KARARI
Kayserispor, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı.
Bu dakikada Olivier Kemen'in sağ kanattan ortasında top Alexander Djiku'dan dışarı çıktı.
Kayserisporlu futbolcular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük de penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Küçük penaltı kararında kaldı.
Penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, topu ağlara gönderdi ve 56'da farkı yeniden bire indirdi.
DJIKU'YA SARI KART
Kayserispor'un penaltı golünün ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren Alexander Djiku, sarı kart gördü.
İSMAİL KARTAL'DAN 2 HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 72. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic ve Cengiz Ünder kenara geldi. İrfan Can Kahveci ve Joshua King oyuna dahil oldu.
KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 73. dakikasında eşitliği buldu. Bu dakikada cepheden ceza sahasına giren Miguel Cardoso, karşı karşıya pozisyonda kaleci Dominik Livakovic'i geçti ve durum 3-3 oldu.
KAYSERİ'DE İKİNCİ KEZ PENALTI!
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçın 75. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada soldan korner kullanan kornerde Alexander Djiku'nun kafa vuruşu savunmadan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Gökhan Sazdağı'nın elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Michy Batshuayi, 79. dakikada skoru 4-3'e getirdi. Belçikalı futbolcu, bu golüyle Kayseri'da hat-trick yaptı.
İKİ KIRMIZI KART!
Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın 90+8. dakikada tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kazandı.
Fenerbahçe'de hakem Zorbay Küçük'e itiraz eden Fred, sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız, itirazları sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayserispor'un kullandığı serbest vuruş öncesi sarı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, serbest vuruş kullanıldıktan sonra itirazları nedeniyle bir kırmızı kart daha gördü.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.
18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.
45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kemen'in ceza sahasına ortasında top Djiku'nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.
79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)
Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)
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