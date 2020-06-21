Fenerbahçe, deplasmanda gol atamıyor!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de deplasman sıkıntısı baş gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, deplasmanda gol atamıyor!
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21 Haziran 2020 21:13
Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, ligde üst üste 2. deplasmanında da gol atma başarısı gösteremedi.

Ligin 26. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.



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