Fenerbahçe, deplasmanda gol atamıyor!

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, ligde üst üste 2. deplasmanında da gol atma başarısı gösteremedi.
Ligin 26. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, ligde üst üste 2. deplasmanında da gol atma başarısı gösteremedi.
Ligin 26. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.