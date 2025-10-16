16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Fenerbahçe'den Talisca kararı!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca ile sözleşme uzatmama kararı aldı.

16 Ekim 2025 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Talisca kararı!
Fenerbahçe'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.

Öte yandan sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 35 resmi maçta forma giyen Talisca 15 gol atıp 3 de asist üretti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
