Fenerbahçe'den Süper Lig rekoru!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, 22'nci maçlar sonunda (57) en yüksek puana ulaşan ekip oldu. 35 maçta 99 gol atıp 2.8 ortalama yakalayan Kanarya, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez girerek lig rekoru kırdı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Süper Lig rekoru!
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26 Ocak 2024 09:57
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 90+4'te Michy Batshuayi'nin attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, birçok ilke imza attı.

Sezon başında 3. kez Kanarya'ya hoca olan deneyimli teknik adam İsmail Kartal, son 2 maçta eleştirilse de rakamlara damga vurdu.

Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez giren Sarı-Lacivertliler, Süper Lig rekoru kırdı ve 2023-24 sezonu itibariyle lig tarihinde 22'nci maçlar sonunda 57 puanla en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

AVRUPA'DA SON 16'YA LİDER GİTTİ

Kartal'ın öğrencileri bu sezon 35 resmi maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Türkiye'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, 35 resmi karşılaşmada 99 gole ulaşarak maç başına 2.8 gol ortalamasına ulaştı ve kulüp rekoru kırdı. Ayrıca Konferans Ligi'nde de Son 16'ya kalmayı başaran Sarı Lacivertliler grubundan lider olarak çıktı. Kanarya grubu lider bitirmesinin sayesinde Avrupa'da şubat ayında maç oynamaktan da kurtuldu. 

 
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