Fenerbahçe'den sonra Galatasaray: Hidemasa Morita

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den sonra Galatasaray: Hidemasa Morita
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16 Kasım 2021 12:06
Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.

Japon yıldız sezon başında uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almış ancak ekonomik engeller nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır Morita'yı izlediği ve teknik heyete rapor sunduğu belirlendi. Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından yönetimin harekete geçtiği ifade edildi.

Bu sezon 18 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Morita'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başkan Burak Elmas'ın Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la bizzat görüşerek pazarlık yapacağı öğrenildi.




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