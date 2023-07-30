Fenerbahçe'den Salih Özcan için yeni teklif!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldız Salih Özcan için Borussia Dortmund'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Salih Özcan için yeni teklif!
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30 Temmuz 2023 10:40
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 10:41
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerine devam etmekte kararlı. 



Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olmuştu. 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunulmuş ve Alman kulübüne 8 milyon Euro teklif edilmişti. Ancak Borussia Dortmund bu teklifi az buldu. Fakat Fenerbahçe Yönetimi hem maliyeti fazla artırmamak hem de oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

10 MİLYON EURO 

Fenerbahçe'nin ön liberoda görev yapan milli futbolcu için rakamı bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadar çıkarabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasını 36 kez terleten Salih Özcan 2 asist kaydetmişti. 

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