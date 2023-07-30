Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olmuştu. 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunulmuş ve Alman kulübüne 8 milyon Euro teklif edilmişti. Ancak Borussia Dortmund bu teklifi az buldu. Fakat Fenerbahçe Yönetimi hem maliyeti fazla artırmamak hem de oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.