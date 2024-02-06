Fenerbahçe'den orta saha atağı: Pape Gueye!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Sarı-lacivertliler şimdi de bir orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç sezon başında da gündemde gelen Pape Gueye için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den orta saha atağı: Pape Gueye!
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06 Şubat 2024 09:17
Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Miha Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme geldi.

O İSİM PAPE GUEYE

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye, 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi. 

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