Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız golcü Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.
Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bedelle transferi bitireceği aktarıldı.
AVRUPA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Brezilya basınında yer alan Esporte Record haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Hollandalı yıldızı takımında görmek istiyor. Haberde, Depay'ın kulübü Corinthians'tan ayrılmak istediği ve Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.
Oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, isteği halinde Aralık ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyeN Depay'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl Aralık ayında sona eriyor.
Fenerbahçe'den Memphis Depay sürprizi
Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız golcü ile ilgilendiğini öne sürdü.
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız golcü Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
-
9
Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
-
8
Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!
-
7
Fenerbahçe aradığı 8 numarayı buldu!
-
6
Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
-
5
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
-
4
18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
-
3
Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!
-
2
Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
-
1
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran konuştu!
- 11:59 Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması!
- 11:21 Bu da oldu! 1 kişi 18 milyon 114 bin 890 TL kazandı
- 11:00 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran konuştu!
- 10:56 Beşiktaş'ta Solskjaer hastalığı!
- 10:35 Galatasaray, Lookman için stratejisini belirledi!
- 10:32 Fenerbahçe'den Memphis Depay sürprizi
- 10:27 Fenerbahçe aradığı 8 numarayı buldu!
- 10:08 Beşiktaş'ta Jota Silva'dan dikkat çeken hamle!
- 09:59 Galatasaraylı Victor Osimhen'den hayat dersi!
- 09:58 Beşiktaş'a müjdeli haber: El Bilal Toure
- 09:35 Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!
- 08:58 Yazarlar, Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi
- 08:46 Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!
- 08:41 Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
- 08:32 Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!
- 08:26 Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı!
- 08:16 Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez dörtlüsü!
- 02:03 Serdal Adalı, divan kurulu başkan adaylarıyla buluştu!
- 01:58 Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta namağlup!
- 01:46 Willy Sagnol: "En büyük fark bu"
- 01:42 Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı!
- 01:21 Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
- 00:58 Tofaş, İtalya'da seriyi 2'ye çıkardı!
- 00:53 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. hafta tamamlandı!
- 00:42 Golemac: "Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz"
- 00:40 Yunus Akgün: "Kimin attığı önemli değil"
- 00:28 Vincenzo Montella: "Artık 1 puan kaldı"
- 00:26 Hakan Çalhanoğlu: "Tek seçeneğim her zaman ülkemdi!"
- 00:09 Fas, En-Nesyri ile galip!
- 00:06 Merih Demiral: "Küçükken bunun hayalini kuruyordum"
- 00:01 İtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdi!
- 23:59 Jasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarlarına: "İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar"
- 23:50 Portekiz, 90+1'de yakalandı!
- 23:45 İspanya, kayıpsız devam ediyor!
- 23:42 Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
- 23:40 İngiltere, Dünya Kupası'nı garantiledi!
- 23:09 Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!
- 23:09 Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
- 22:40 Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
- 22:15 Kenan Yıldız'dan iki maçta 3 gol!
- 21:57 Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
- 21:53 Türk Telekom, evinde kazandı
- 21:45 Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı
- 21:19 Vincenzo Montella: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
- 21:15 Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı
- 21:10 Ümit Milli Takım'da Semih Kılıçsoy'un röveşatası galibiyete yetmedi!
- 20:55 Alanyaspor, Portekizli stoper Lima ile sözleşme uzattı
- 20:47 Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!
- 20:24 Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
- 20:10 Joao Pereira: "Türkiye'de bu mentalite değişmeli"
- 20:08 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde!
- 20:08 Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
- 19:45 Manchester United'da Casemiro kararı
- 19:30 Gençlerbirliği'nde genel kurul için imza kampanyası!
- 18:43 18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
- 18:31 Derrick Köhn: "Galatasaray'da daha farklıydı"
- 18:25 Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!
- 18:03 Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
- 17:53 Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
- 17:51 Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Manchester United'da Casemiro kararı
Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3