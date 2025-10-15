16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Fenerbahçe'den Memphis Depay sürprizi

Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız golcü ile ilgilendiğini öne sürdü.

calendar 15 Ekim 2025 10:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Memphis Depay sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız golcü Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.

Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bedelle transferi bitireceği aktarıldı.

AVRUPA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Brezilya basınında yer alan Esporte Record haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Hollandalı yıldızı takımında görmek istiyor. Haberde, Depay'ın kulübü Corinthians'tan ayrılmak istediği ve Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, isteği halinde Aralık ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyeN Depay'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl Aralık ayında sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.