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Fenerbahçe'den Manisa FK'ye gitti!

Manisa FK, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen kanat oyuncusu Bora Aydınlık'ı kadrosuna kattı.

calendar 06 Ağustos 2025 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 14:51
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'den Manisa FK'ye gitti!
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TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçına saatleri sayan Manisa Futbol Kulübü kadrosunu Fenerbahçe'den genç kanat oyuncusu Bora Aydınlık'la güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda İngiltere'de Hull City'e, geçen sezon da 3'üncü Lig'de Beyoğlu Yeniçarşıspor'a kiralanmıştı. Dış transferde son dönemde gaza basarak Christophe Herelle, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, kaleci Eren Karataş ile ise yollarını ayırdığını açıkladı. Eren'in kardeşi Kazımcan Karataş halen Galatasaray kadrosunda yer alıyor.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Manisa FK'da yeni sezonu değerlendiren Teknik Direktör Taner Taşkın, takıma katılan yeni oyuncuların adaptasyonu için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Manisa, Afyon ve Bolu'da 3 aşamalı kamp dönemi gerçekleştirdiklerini, transferlerin önemli kısmının takıma yeni katıldığını belirten Taşkın, "Geçen seneden birçok oyuncumuzu kaybetmiştik. Lige genç oyuncu grubuyla başlayacak gibi hazırlandık. Geçen hafta yeni katılan 5-6 oyuncumuz var. 1-1 futbolcu daha gelecek. Takımda genel olarak oyun mantığımızı oturttuk. Ligin içinde hazır hale gelecek oyuncularımız var. Zamana ve sabra ihtiyacımız var. Bu takım oturduğunda ses getiren bir takım olacak" açıklamasını yaptı.


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