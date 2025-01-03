Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı; 15 milyon euro

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesinden çıkamayan İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.
Sözcü'nün haberine göre Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica, İsmail ile ilgileniyor.
Haberde İsmail Yüksek'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğinin altı çizilirken, Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten en az 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Bu rakam, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu transfer ettiği bedelin tam 230 katı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020-21 sezonu başında Gölcükspor'dan sadece 65 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 25 yaşındaki İsmail Yüksek bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkıp 1197 dakika süre aldı.
Sözcü'nün haberine göre Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica, İsmail ile ilgileniyor.
Haberde İsmail Yüksek'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğinin altı çizilirken, Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten en az 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Bu rakam, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu transfer ettiği bedelin tam 230 katı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020-21 sezonu başında Gölcükspor'dan sadece 65 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 25 yaşındaki İsmail Yüksek bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkıp 1197 dakika süre aldı.