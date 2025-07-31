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Villarreal-Genoa
1-3
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Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Fenerbahçe'den çocuklar için anlamlı adım

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşması, depremzede çocuklar için anlamlı bir projeye dönüştü. Lazio maçında giyilen formalar açık artırmaya çıkarılacak, elde edilecek gelir eğitim bursu olarak kullanılacak.

calendar 31 Temmuz 2025 21:58
Fenerbahçe'den çocuklar için anlamlı adım
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Fenerbahçe Kulübü ile Chobani arasında imzalanan stat isim ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşmasıyla 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için anlamlı bir adım atılacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre dün İtalyan ekibi Lazio ile yapılan hazırlık maçında oyuncuların giydiği "Chobani" logolu formalar, MatchWornShirt platformu üzerinden açık artırmayla satışa sunulacak.

Organizasyondan elde edilecek tüm gelir, 2023 yılında 11 ilde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara eğitim bursu olacak.

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