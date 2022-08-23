Fenerbahçe'den ayrıldı, Belçika'ya gitti!

Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun yeni takımı belli oldu.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.



WESTERLO AÇIKLADI



Belçika ekibi Westerlo, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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