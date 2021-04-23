Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı
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23 Nisan 2021 13:59
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.

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