Fenerbahçe'de yeni penaltıcı belirlendi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni penaltıcısını belirledi.
TALISCA'YA SADECE FRİKİK
İtalyan teknik adam, Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında penaltı kaçıran Anderson Talisca'ya bundan sonra sadece frikikleri devredecek.
YENİ PENALTICI EN NESYRI
Genç çalıştırıcı, takımın yeni penaltı kullanıcısı olarak formda olan Youssef En-Nesyri'yi seçti.
TALISCA'YA SADECE FRİKİK
İtalyan teknik adam, Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında penaltı kaçıran Anderson Talisca'ya bundan sonra sadece frikikleri devredecek.
YENİ PENALTICI EN NESYRI
Genç çalıştırıcı, takımın yeni penaltı kullanıcısı olarak formda olan Youssef En-Nesyri'yi seçti.