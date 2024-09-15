Fenerbahçe'de tüm gözler Edin Dzeko'da!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadelede tüm gözler, Sarı-Lacivertli ekibin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'da olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tüm gözler Edin Dzeko'da!
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15 Eylül 2024 09:38
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da...

Bu sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandırmıştı.

BUGÜN DE ATARSA...

Bu sezonki ilk 4 lig sınavında 4 gol ve 1 asistle oynayan Dzeko, Kasımpaşa karşısında da golünü atarsa 2007-08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla yakalanan en uzun seriyi egale edecek.

ENNER VALENCIA BAŞARMIŞTI

Daha önce bunu, Ocak-Nisan 2023 arasında Enner Valencia başarmıştı.  

 

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