Fenerbahçe'de tüm gözler Edin Dzeko'da!

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da...
Bu sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandırmıştı.
BUGÜN DE ATARSA...
Bu sezonki ilk 4 lig sınavında 4 gol ve 1 asistle oynayan Dzeko, Kasımpaşa karşısında da golünü atarsa 2007-08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla yakalanan en uzun seriyi egale edecek.
ENNER VALENCIA BAŞARMIŞTI
Daha önce bunu, Ocak-Nisan 2023 arasında Enner Valencia başarmıştı.
Bu sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandırmıştı.
BUGÜN DE ATARSA...
Bu sezonki ilk 4 lig sınavında 4 gol ve 1 asistle oynayan Dzeko, Kasımpaşa karşısında da golünü atarsa 2007-08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla yakalanan en uzun seriyi egale edecek.
ENNER VALENCIA BAŞARMIŞTI
Daha önce bunu, Ocak-Nisan 2023 arasında Enner Valencia başarmıştı.