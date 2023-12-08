Fenerbahçe'de transfer Alexander Djiku'ya bağlı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer yapılacak bölgeler için detaylı bir liste hazırlayan Fenerbahçe yönetim, yeni stoper için önce sakatlıktan dönen Alexander Djiku'nun durumuna bakacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transfer Alexander Djiku'ya bağlı!
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08 Aralık 2023 08:07
Son güncelleme 08 Aralık 2023 08:17
Fenerbahçe'de şu anda en önemli gündemin ara transferde takıma yapılacak takviyeler olduğu öğrenildi.

Stoper bölgesinde üst üste yaşanan uzun süreli sakatlıkların ardından, yönetim bir anda 6 numara arayışını ikinci plana atıp, defansa dönmüştü. Sarı-lacivertli idarecilerin bu konuda son kararını verdiği bildirildi. Transfer yapılacak bölgeler için detaylı bir liste hazırlayan yönetim, yeni stoper için önce sakatlıktan dönen Alexander Djiku'nun durumuna bakacak.

STOPER TRANSFERİ GERİ PLANA ATILABİLİR

Sezon başında partneri Becao ile müthiş bir uyum yakalayan ve başarılı bir performans gösteren Djiku'nun sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli futbolcu eğer eski oyununu tekrar sahaya yansıtırsa, yönetimin stoper transferini geri plana atabileceği bildirildi.



DJIKU'NUN PERFORMANSI

Alexander Djiku, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 15 maçta şans bulurken 1 golle skor katkısı da verdi. 29 yaşındaki oyuncunun forma giydiği maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 9 gol gördü.  

 
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