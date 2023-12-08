'de şu andaolduğu öğrenildi.Stoper bölgesinde üst üste yaşanan uzun süreli sakatlıkların ardından, yönetim bir anda 6 numara arayışını ikinci plana atıp, defansa dönmüştü. Sarı-lacivertli idarecilerin bu konuda son kararını verdiği bildirildi. Transfer yapılacak bölgeler için detaylı bir liste hazırlayan yönetim,Sezon başında partneri Becao ile müthiş bir uyum yakalayan ve başarılı bir performans gösteren Djiku'nun sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli futbolcu eğer, yönetiminbildirildi.Alexander Djiku, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 15 maçta şans bulurken 1 golle skor katkısı da verdi. 29 yaşındaki oyuncunun forma giydiği maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 9 gol gördü.