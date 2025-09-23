Fenerbahçe'de Tedesco kadroda değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe 'de Kasımpaşa beraberliğinin ardından gözler Dinamo Zagreb ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrilirken, teknik direktör Domenico Tedesco kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı, özellikle Kasımpaşa karşısındaki performansından memnun kalmadığı bazı oyuncuları kızağa çekecek.

TALISCA VE ÇAĞLAR KULÜBEDE

Tedesco'nun ilk hamlesi, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü olacak. Kasımpaşa maçındaki düşük performansları nedeniyle bu iki ismi yedek bırakacak olan deneyimli teknik adam, forvette Youssef En-Nesyri'ye, savunmada ise Archie Brown'a şans tanıyacak.

BROWN SOL BEKE, JAYDEN STOPERE

Tedesco ayrıca sol bekte görev verdiği Jayden'ı orijinal mevkisi olan stopere çekerek, Dinamo Zagreb karşısında Skriniar ile birlikte stoper hattını oluşturacak. Sol bekte ise genç oyuncu Archie Brown sahaya çıkacak.

ASENSIO 10 NUMARAYA

Kasımpaşa karşısında takımının tek golünü kaydeden Marco Asensio, Avrupa maçında da yine 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Polonyalı yıldız Szymanski ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

ALVAREZ BEKLEMEDE

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Alvarez'in durumuna çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinden rapor bekleyen Tedesco, Meksikalı oyuncunun son durumu hakkında maç günü karar verecek.