23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe'de Tedesco kadroda değişikliğe gidiyor

Kasımpaşa maçındaki performanstan memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında kadroda radikal değişikliklere gidiyor. Talisca ve Çağlar kulübeye çekilirken, En-Nesyri, Brown ve Asensio ilk 11'e dönüyor.

calendar 23 Eylül 2025 12:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco kadroda değişikliğe gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Kasımpaşa beraberliğinin ardından gözler Dinamo Zagreb ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrilirken, teknik direktör Domenico Tedesco kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
 
Sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı, özellikle Kasımpaşa karşısındaki performansından memnun kalmadığı bazı oyuncuları kızağa çekecek.
 
TALISCA VE ÇAĞLAR KULÜBEDE
 
Tedesco'nun ilk hamlesi, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü olacak. Kasımpaşa maçındaki düşük performansları nedeniyle bu iki ismi yedek bırakacak olan deneyimli teknik adam, forvette Youssef En-Nesyri'ye, savunmada ise Archie Brown'a şans tanıyacak.
 
BROWN SOL BEKE, JAYDEN STOPERE
 
Tedesco ayrıca sol bekte görev verdiği Jayden'ı orijinal mevkisi olan stopere çekerek, Dinamo Zagreb karşısında Skriniar ile birlikte stoper hattını oluşturacak. Sol bekte ise genç oyuncu Archie Brown sahaya çıkacak.
 
ASENSIO 10 NUMARAYA
 
Kasımpaşa karşısında takımının tek golünü kaydeden Marco Asensio, Avrupa maçında da yine 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Polonyalı yıldız Szymanski ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
 
ALVAREZ BEKLEMEDE
 
Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Alvarez'in durumuna çevrilmiş durumda. Sağlık ekibinden rapor bekleyen Tedesco, Meksikalı oyuncunun son durumu hakkında maç günü karar verecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.