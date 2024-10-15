Fenerbahçe'de Tadic gerçeği!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, kaldığı yerden devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli futbolcu, İsmail Kartal döneminde 56 resmi maça çıktı. Takımın en çok forma giyen ismi olan Tadic, 16 gol ve 16 asist üreterek 32 gole imzasını attı.
35 yaşındaki oyuncu, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 13 resmi maçta saha çıkan Dusan Tadic, 5 kez fileleri havalandırdı, 4 defa asist yaptı.
İstatistiklerde de zirvede olan deneyimli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun değişilmezleri arasına girdi.
Ligde maç başına 3 kilit pas veren Tadic, hücumda takımını yönlendiren isimlerini başında geliyor.
20 Ekim'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maça sol kanatta başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmada da Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olacak.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli futbolcu, İsmail Kartal döneminde 56 resmi maça çıktı. Takımın en çok forma giyen ismi olan Tadic, 16 gol ve 16 asist üreterek 32 gole imzasını attı.
35 yaşındaki oyuncu, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 13 resmi maçta saha çıkan Dusan Tadic, 5 kez fileleri havalandırdı, 4 defa asist yaptı.
İstatistiklerde de zirvede olan deneyimli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun değişilmezleri arasına girdi.
Ligde maç başına 3 kilit pas veren Tadic, hücumda takımını yönlendiren isimlerini başında geliyor.
20 Ekim'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maça sol kanatta başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmada da Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olacak.