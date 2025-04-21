Fenerbahçe'de Tadic'e tepki!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, Kayserispor karşısındaki performansıyla eleştiri aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tadic'e tepki!
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21 Nisan 2025 08:48
Son güncelleme 21 Nisan 2025 09:02

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçınıda sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın sonunda Sırp oyuncu Dusan Tadic'e tepki geldi. 

Sivasspor deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, Kayserispor karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

TADIC'E TEPKİ YAĞDI!

Sivasspor deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, Kayserispor karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 48 maçta süre alan Tadic, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi. 

 
 
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