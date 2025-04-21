Fenerbahçe'de Tadic'e tepki!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçınıda sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçınıda sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın sonunda Sırp oyuncu Dusan Tadic'e tepki geldi.
Sivasspor deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, Kayserispor karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
TADIC'E TEPKİ YAĞDI!
Sivasspor deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, Kayserispor karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
PERFORMANSI
Sarı lacivertli formayla 48 maçta süre alan Tadic, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi.