Fenerbahçe'de Szymanski'ye İtalyan kancası!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ederken, sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için önemli bir gelişme yaşandı.



İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 26 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.



LAZIO YETKİLİLERİ, ALİ KOÇ İLE BİR ARAYA GELECEK



Szymanski'yi transfer listesine alan İtalyan kulübünün yetkililerinin, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geleceği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta görev alan Szymanski, 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.















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