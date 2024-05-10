Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası!

Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk yarışında kalmak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklerken, diğer yandan içeride de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle "yıldız" statüsündeki yabancıların sarı-lacivertlilerle devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
ASTRONOMİK ÜCRETLER
Şampiyonluğu adeta mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, başta Dzeko olmak üzere birçok yabancı isme talip var. Özellikle Arap ülkelerinin son dönemde futbola bakış açıları ve astronomik ücretler, sarı-lacivertli futbolculara da önerilmeye başlandı.
DİĞER BİR DURUM; İSMAİL KARTAL'IN TUTUMU
Diğer bir durum da, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yıldız isimlere karşı tutumu... Koç'un sportif kararlarının, yıldız futbolcular tarafından tartışılması, tercihler nedeniyle hayal kırıklıkları yaşanması, sarı-lacivertli oyuncuları rahatsız etti.
SÜRPRİZ AYRILIKLAR YAŞANABİLİR
Üstelik başkanlık seçimiyle ilgili belirsizlikler de yabancı oyuncuların canını sıktı. Başkan Ali Koç'un henüz adaylığını açıklamaması, dolayısıyla yeni hocanın da belli olmaması, sarı-lacivertli futbolcuların kafasını karıştıran en önemli konuların başında geliyor.
Bu nedenle Fenerbahçe'deki yabancı futbolcularda sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.
ASTRONOMİK ÜCRETLER
Şampiyonluğu adeta mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, başta Dzeko olmak üzere birçok yabancı isme talip var. Özellikle Arap ülkelerinin son dönemde futbola bakış açıları ve astronomik ücretler, sarı-lacivertli futbolculara da önerilmeye başlandı.
DİĞER BİR DURUM; İSMAİL KARTAL'IN TUTUMU
Diğer bir durum da, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yıldız isimlere karşı tutumu... Koç'un sportif kararlarının, yıldız futbolcular tarafından tartışılması, tercihler nedeniyle hayal kırıklıkları yaşanması, sarı-lacivertli oyuncuları rahatsız etti.
SÜRPRİZ AYRILIKLAR YAŞANABİLİR
Üstelik başkanlık seçimiyle ilgili belirsizlikler de yabancı oyuncuların canını sıktı. Başkan Ali Koç'un henüz adaylığını açıklamaması, dolayısıyla yeni hocanın da belli olmaması, sarı-lacivertli futbolcuların kafasını karıştıran en önemli konuların başında geliyor.
Bu nedenle Fenerbahçe'deki yabancı futbolcularda sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.